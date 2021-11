Post puntata croccantissimo per Alex Belli. Dopo l’appuntamento del venerdì sera con il Grande Fratello Vip, l’attore ha parlato di Fabrizio Corona ed ha criticato anche i coinquilini ponendo l’accento sulle dinamiche con protagonisti Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli.

Alex Belli “on fire” critica Gianmaria e Lulù e attacca pure Katia

Alex ha confidato a Soleil di aver notato uno sguardo di sfida da parte di Gianmaria come se fosse soddisfatto di tutte le problematiche che hanno impensierito i vipponi in queste ultime ore: “Volevo far finta di niente” confessa Belli, spiegando che avrebbe preferito non dire nulla, ma questa cosa lo ha infastidito parecchio.

Ma la rabbia di Alex è proseguita anche nei confronti di Lulù dopo le nomination.

Il concorrente non ha compreso che, visto il malessere di Manuel Bortuzzo, lei si sia preoccupata solamente del voto ricevuto da lui piuttosto che occuparsi delle sue problematiche con l’ex fidanzato.

“Ci vanno di mezzo le sue sorelle che adoro” commenta Alex dispiaciuto di aver mandato in nomination anche Jessica e Clarissa per via dell’atteggiamento di Lulù.

Katia Ricciarelli ha raggiunto Alex e Soleil e l’attore ne ha avute anche per lei: Il man del game non ha affatto accettato che, a causa della musica, la cantante lo avesse definito ignorante. “Pensa alle cose più serie e continua il tuo percorso” ha replicato la cantante cercando di mettere un punto a tutte le questioni.