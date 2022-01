Jessica e Lulù Selassiè vogliono chiedere un provvedimento in diretta contro Katia Ricciarelli durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip: “Ha detto cose meno gravi Fausto Leali!”.

L’ex moglie di Pippo Baudo è stata più volte razzista nei confronti delle sorelle Selassiè chiamandole “scimmie” e invitandole ad andare a “studiare nel loro paese”.

E se gli altri anni i concorrenti hanno dovuto fare i conti con dei provvedimenti piuttosto decisi (Alda D’Eusanio è stata condotta fuori di notte nemmeno fosse una “criminale”), Katia Ricciarelli sembra passarla liscia puntata dopo puntata: per quale motivo?

Jessica e Lulù hanno svelato che richiederanno un provvedimento durante la diretta: “Dovrebbe andare in nomination d’ufficio”.

Lulù ha anche parlato di nomination con Miriana ma la regia del Grande Fratello Vip le ha censurate:

Io e Gianmaria abbiamo detto basta. Ha un potere troppo forte, troppo forte. E io gliel’ho spiegato questo, capisci? Non dice di no Manila se ci parli dopo un po’.

Queste le parole di Miriana alle quali si sono aggiunte anche quelle di Lucrezia:

Giacomo ha detto, due giorni fa: ‘Comunque non capisco perché in questa edizione non puoi nominare certe persone. L’anno scorso io ho fatto il GF…”. Testuali parole! Lui sta parlando di discorsi tipo che qua dentro, in questi mesi, nessuno di noi poteva nominare Katia. Quando tu l’hai fatto… Perché ieri era immune… Prima di ieri…