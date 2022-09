Karina Cascella attacca Elenoire Ferruzzi e fa un discorso da brividi

Karina Cascella, in modalità “commentatrice d’assalto”, ha detto la sua sul Grande Fratello Vip 7, puntando il dito contro Elenoire Ferruzzi, rea – secondo lei – di aver “strumentalizzato il suo orientamento sessuale”.

Dirò la prima cosa su questo GF Vip e la dico perché mi fa veramente girare le scatole in un modo che non potete immaginare. Luca, un ragazzo ingenuo e che non conosce per niente bene certi meccanismi, viene messo in mezzo in questo modo, beh mi pare di vederlo nella fossa dei leoni.

In merito al film che si è fatta da sola la signora Ferruzzi ( che prima del Gf non avevo mai visto, vabbè), trovo la messa in scena alquanto ridicola. Uno, perché il fatto che sia trans non le dà diritto di provarci con un ragazzo fidanzato, che se l’avesse fatto una ragazza etero a quest’ora l’avrebbero già crocifissa…. moralismo finto ai massimi livelli. Due perché lei sta strumentalizzando il suo orientamento sessuale, cercando di passare da vittima ogni volta.