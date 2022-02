Kabir Bedi ha dimostrato, in più d’una occasione, di non sopportare Manila Nazzaro. Nonostante lo spirito zen, quando si parla dell’ex Miss Italia alla tigre della Malesia parte un diavolo per capello.

Kabir non saluta Manila e la ignora: “Mi ha detto che sono disperata!”

Anche ieri, durante la diretta del Grande Fratello Vip, Kabir non è stato clemente con la vippona e Manila, al termine della puntata, si è sfogata con le sue amiche:

Kabir ha fatto una grande figura di merd* stasera. Una figura cattiva, ingiusta e gratuita. Un accanimento assurdo. Ha colpito una mamma… mi ha chiamata disperata e mi sono stufata di comprendere e giustificare le persone. Anche Katia non ha preso le mie difese. Quelle parole sono veramente cattive… lui non sa nulla di me. Cosa fa a dire che sono disperata e voglio arrivare a tutti i costi in finale?

Stamattina, per completare il “quadro”, Manila Nazzaro ha salutato Kabir appena svegli e lui l’ha completamente ignorata.

Cosa ne pensate?

A me sinceramente tutto questo astio, per una semplice nomination, mi pare eccessivo…