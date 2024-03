Josh Rossetti “spacca” tutto e spintona Monia La Ferrera: furiosa lite dopo la provocazione di Varrese – VIDEO

Josh Rossetti, al termine della finale del Grande Fratello, ha "regalato" un siparietto aggressivo e sconvolgente "spaccando" tutto quello che gli capitava a tiro dopo una provocazione di Massimiliano Varrese.

Josh Rossetti, al termine della finale del Grande Fratello, ha “regalato” un siparietto aggressivo e sconvolgente “spaccando” tutto quello che gli capitava a tiro dopo una provocazione di Massimiliano Varrese.

Josh Rossetti “spacca” tutto: furiosa lite dopo la provocazione di Varrese

Varrese, ex fidanzato di Monia La Ferrera, si è “complimentato” con la siciliana in maniera provocatoria, applaudendo per la scelta fatta una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Josh ha perso la pazienza ed ha cominciato a spintonare tutti, compresa Monia La Ferrera (buongiorno gentilezza, ciao ciao rispetto) ed ha dato calci alla macchina dove era seduto Varrese.

Successivamente ha preso a pugni e calci anche il muro.

Uno spettacolo indecente di cui tutti avremmo fatto a meno.

Ecco il VIDEO:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com)

ma la spinta che le ha dato?? stiamo scherzando? salvate immediatamente monia ora pic.twitter.com/hds2gnjftJ — ù| (@lupipistrello_) March 26, 2024

no il pontolone che si gode lo spettacolo pic.twitter.com/ubaOY0THiH — annina (@ansploiled) March 26, 2024

Non Mirko che sposta subito Perla appena vede passare Josh.

Lui è il badante perliners per eccellenza #perletti pic.twitter.com/ZTAIUdkFKy — Nicole (@voglioossigeno) March 26, 2024