Finale Grande Fratello, ecco le anticipazioni. Questa sera, lunedì 25 marzo, Alfonso Signorini in compagnia dell’opinionista Cesara Buonamici e di Rebecca Staffelli, vi aspetta per trascorrere insieme una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Finale Grande Fratello, come si svolgerà: le anticipazioni Dopo 197 giorni nella Casa, è arrivato il momento dell’attesissima finale. …

Leggi tutto “Finale Grande Fratello, come si svolgerà: le anticipazioni dell’ultima puntata”