Maddaloni si prepara “alla guerra” per far vincere Perla Vatiero: i fan di Beatrice Luzzi indignati, il dietrofront

Tra poche ore conosceremo il nome ufficiale del vincitore del Grande Fratello. C’è chi spera possa trionfare Beatrice Luzzi e chi punta alla vittoria di Perla Vatiero, come nel caso di Marco Maddaloni. Lo scontro finale, ovviamente, ha messo in attesa i fandom degli attuali finalisti.

Maddaloni pronto “alla guerra”: poi arrivano le scuse

Per i bookmaker, il vincitore dell’edizione del Grande Fratello che volge ormai al termine potrebbe essere una donna. In particolare una tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Entrambe le concorrenti godono di un fandom molto forte, tanto da non portare ad una vittoria del tutto scontata.

Marco Maddaloni conosce bene entrambe, avendo condiviso una buona fetta di percorso insieme nella Casa, fino alla sua decisione di ritirarsi dopo il grave lutto che ha colpito la moglie. All’inizio della sua avventura, lo sportivo si era mostrato molto vicino a Beatrice, ma dopo la sua uscita, forte dell’amicizia con Mirko, ha iniziato a sostenere Perla.

Proprio con le fan di quest’ultima ha avuto modo di scambiare alcuni messaggi ed alla vigilia della finalissima ha fatto discutere un suo messaggio in cui le incitava a “prepararsi alla guerra”, facendo riferimento al televoto a sostegno della fidanzata di Mirko Brunetti. Un gesto che non è passato inosservato ai fan di Beatrice Luzzi, i quali si sono particolarmente indignati.

Maddaloni è stato così costretto a fare le sue scuse in un video condiviso sui social, in cui ha fatto dietrofront. L’ex gieffino ha spiegato di non aver voluto usare il termine “andare in guerra” contro nessuno, e nello specifico contro la Luzzi o la Vatiero, parlando piuttosto di un malinteso da parte dei due fandom:

Stimo Beatrice, tiferò per il migliore, hanno tutti fatto un percorso stupendo e si meritano di vincere.

Maddaloni ha quindi chiesto un po’ di rispetto e civiltà da parte dei fan troppo accaniti che hanno replicato con messaggi carichi di odio, offese e insulti ed ha concluso: