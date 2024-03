Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, crede così tanto nelle capacità di sua figlia che ha espresso il suo parere sulla possibile vittoria del Grande Fratello: “Non vincerà… sono sincera”.

Ospite di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, la mamma di Greta si è espressa sul possibile vincitore di questa edizione:

Secondo me potrebbero vincere o Massimiliano o Beatrice, però a volte il Grande Fratello ti stupisce, non ho mai pensato che Greta possa vincere, non per cattiveria, ma sono molto obiettiva e realista.

Ci sono tanti fan, perché dovrei guardare mia figlia, non vedo l’obiettività. Io spero che al televoto con Letizia e Sergio vinca Letizia, Greta ha pochi fan, non ce ne sono tanti fuori, la bontà non vince mai, lei è come la vedete, un po’ ingenua, ancora non ha imparato questo che nella vita non si può essere sempre gentili.

Glielo insegnerà la sorella più piccola. Dai tanti commenti che leggo piace più la crudeltà che la bontà, ecco perché non vedo Greta come finalista.