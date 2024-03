Loana Vatiero contro la mamma di Greta Rossetti: “Si faccia da parte!”

Loana Vatiero si è scagliata pubblicamente contro Marcella Bonifacio. La mamma di Greta Rossetti, infatti, sta dando spettacolo fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Loana, con un lungo messaggio condiviso sul suo account di Instagram, ha scritto un suo pensiero sulla mamma di Greta, specie dopo la sua condivisione di un video con protagonisti sua figlia e Mirko Brunetti, in vacanza questa estate:

Sono veramente allibita dalla cattiveria gratuita di certe persone, che pur di emergere e stare al centro dell’attenzione, diffondono messaggi sbagliati e fuori luogo. Una situazione che sembrava essere archiviata dagli stessi protagonisti, mi chiedo perché debba essere tirata di nuovo fuori.

Non sono ancora madre ma mi auguro un giorno di dare solo sostegno e supporto. E non mettere in difficoltà o creare un personaggio ridicolo sulle spalle di mia figlia.

Anche perché Cara Signora si ricordi che se Lei ha avuto un po’ di visibilità, che tanto ricerca, è grazie al triangolo in cui era coinvolta sua figlia. Quindi impari a portare rispetto ad una storia che non riguarda neanche lei in prima persona, e Si faccia da parte.