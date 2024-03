Semifinale Grande Fratello: eliminati, quarto e quinto finalista e colpi di scena, cosa vedremo nella puntata del 21 marzo

E’ tempo di semifinale del Grande Fratello. Nella prima serata di oggi, giovedì 21 marzo, appuntamento con la penultima puntata dell’attuale edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ad accompagnarlo in studio ci sarà Cesara Buonamici, prima di approdare – forse – a Pomeriggio 5. Con loro, anche Rebecca Staffelli nel ruolo di voce dei social.

Semifinale Grande Fratello: le anticipazioni del 21 marzo

Arrivati alla semifinale del Grande Fratello, i concorrenti in gara sono ancora troppi. Non tutti, infatti, saranno destinati a raggiungere l’ambito posto di finalista al fianco di Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Ma quindi, cosa vedremo nella penultima puntata in programma questa sera?

Ad essere arrivati in semifinale sono ben 11 concorrenti. Non tutti però potranno accedere alla finalissima del prossimo lunedì in diretta su Canale 5. Proprio per questo la puntata di oggi sarà all’insegna di numerosi colpi di scena ed eliminazioni, portando così a restringere sempre più il cerchio attorno ai finalisti.

Note dolenti a parte, però, nel corso della puntata, verranno decretati anche il quarto e il quinto finalista. Chi raggiungerà Beatrice, Rosy e Massimiliano? L’ultima parola l’avrà il pubblico da casa.