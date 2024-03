Mancano ormai appena due puntate alla fine del Grande Fratello, e già si apre la porta ad una domanda: cosa farà subito dopo Cesara Buonamici? L’opinionista e giornalista del Tg5 avrebbe brillantemente superato la sua prima “prova pop” e potrebbe essere premiata con una conduzione tutta sua. Dagospia ha raccolto l’indiscrezione svelandoci quale potrebbe essere il suo destino.

La scelta dei vertici di Mediaset sarebbe stata vincente. Un modo per scampare al rischio trash del Grande Fratello è stato quello di dare una rispolverata al cast degli opinionisti puntando su una sola presenza, quella autorevole della giornalista Cesara Buonamici.

Un ruolo inedito per Cesara, ma che sembra aver convinto Mediaset tanto da aver ricevuto, secondo le indiscrezioni di Dagospia, una importante promozione. Dalla prossima stagione televisiva, infatti, potrebbe prendere il posto di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5.

Dopo appena una stagione, dunque, la Merlino, chiamata da Pier Silvio Berlusconi a sostituire Barbara d’Urso, lascerebbe il posto alla collega Cesara Buonamici, dopo gli ascolti non proprio eccellenti registrati con il suo Pomeriggio 5. Ed a quanto pare, il nome più accreditato sarebbe stato proprio quello della giornalista del Tg5. Ecco cosa scrive in merito Dagospia:

I dati di ascolto parlano chiaro: “Pomeriggio cinque” by Myrta Merlino prende costantemente schiaffi dalla “Vita in diretta” guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano. Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli come tele-volto di accompagnamento al sonnellino post-prandiale. Costretta a una svolta trash con accenti “d’ursiani” per accalappiare le casalinghe orfane del “caffeuccio” e del cuoricino, la maga Merlino non ha sbancato l’auditel. E allora inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituirla in conduzione. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura.