“Ecco chi vince il Grande Fratello”, il pronostico di Maddaloni

Marco Maddaloni, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato chi potrebbe vincere il Grande Fratello giunto quasi alla sua conclusione (la finale il prossimo 25 marzo in diretta su Canale 5).

“Chi vince il Grande Fratello? Beatrice, oppure Giuseppe, Perla a livello di voti la vedo molto forte”, ha dichiarato Maddaloni.

Tuttavia, proprio il judoka faceva il tifo per Paolo Masella, eliminato durante la scorsa puntata.

L’ex concorrente ha parlato anche del suo percorso nella Casa:

Mi hanno detto qualche volta che sono un po’ stratega, ma è diverso, a me piace il calcolo delle probabilità, in generale impazzisco per i calcoli, ogni volta che ho partecipato a un reality l’unico obiettivo era durare il più possibile per guadagnare di più.