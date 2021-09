Lo aveva detto alla vigilia del suo ingresso in una intervista a FQMagazine e ieri, in occasione della terza puntata del GF Vip, Jo Squillo ha aperto la serata indossando un niqab (erroneamente definito burqa). Un gesto forte che ha prontamente diviso la rete per una serie di motivi che hanno coinvolto anche il padrone di casa Alfonso Signorini.

Jo Squillo col niqab al GF Vip, le reazioni

Poco prima della diretta su Canale 5 della terza puntata del Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo aveva indossato il niqab spiegando a Samy di averlo fatto “per le donne di Kabul”. Partita la diretta l’attenzione si è concentrata proprio su di lei.

Incalzata dal conduttore, Jo Squillo ha ribadito il gesto di solidarietà nei confronti delle “sorelle afghane”. Signorini però l’ha subito invitata a toglierlo e così è stato: “Ma come fanno a vivere così”, per poi aggiungere “nel massimo rispetto di chi indossa un burqa, ma questo è un segnale che dobbiamo dare fortissimo! Dobbiamo far dei passi da gigante, non basta solo parlarne, dobbiamo creare delle azioni di libertà, noi donne occidentali siamo fortunatissime”.

Signorini a quel punto dopo un iniziale applauso per il gesto della Vippona, ha commentato:

Jo, puoi anche togliertelo eh. Mica posso vederti tutta la puntata così, mi fai una certa impressione.

Parole, queste ultime, che hanno sollevato un polverone sui social da parte di chi pur apprezzando il gesto puramente simbolico della concorrente non ha gradito le parole del conduttore.

Il gesto di Jo squillo ci poteva anche stare, se solo Alfonso non fosse intervenuto dicendo “toglilo però, mi fai impressione” e se lei stessa non si fosse spogliata dopo 0.2 secondi facendo capire che è stata una cosa fatta per esibizionismo e non per altro. #gfvip pic.twitter.com/uaoKNpRREU — v (@stelladibroadw1) September 20, 2021

Jo Squillo: “non so come fanno ad indossarlo sempre”

Alfonso: “mica posso vederti tutta la sera così, mi fai impressione”

Siparietto onestamente imbarazzante #Gfvip pic.twitter.com/V0vgk9MKDY — Theelis (@ZamunerElisa) September 20, 2021

Josquillo: “non so come fanno ad indossarlo sempre”

Alfonso: “mica posso vederti tutta la sera così, mi fai impressione” Questo non è attivismo, è solo una grande mancanza di rispetto. DEPLOREVOLE TUTTO CIÒ#gfvip #gfvipparty pic.twitter.com/i8CiaDco1E — Vale ♐️ (@IONERAH) September 20, 2021

A reagire stizzito contro Jo Squillo e la sua scelta di indossare al GF Vip il niqab è stato Jeda, il giovane compagno di Vera Gemma, che attraverso le sue Instagram Stories ha tuonato: