Questa sera Jo Squillo veste in maniera particolare: abito nero e burqa (in realtà niqab). Per quale motivo? Poco prima della diretta su Canale 5 in occasione della terza puntata del GF Vip, durante i preparativi Samy Youssef ha domandato alla Vippona il significato del suo outfit.

Vestito Jo Squillo col burqa al GF Vip oggi al GF Vip

Jo Squillo ha spiegato al giovane concorrente di aver deciso di vestire così in occasione della terza puntata di oggi del Grande Fratello Vip “per le donne di Kabul, per i loro diritti”. Sappiamo bene qual è la situazione attuale delle donne nella Capitale dell’Afghanistan, sempre più private delle loro libertà.

La Squillo ha quindi affrontato il delicato argomento con Samy il quale ha svelato che anche la madre indossa il velo ma senza alcuna costrizione esterna, semplicemente “per abitudine”.

Alla vigilia del suo ingresso nella Casa del GF Vip, in una intervista al Fatto Quotidiano Jo Squillo aveva svelato:

Vorrei entrare al Grande Fratello indossando un burqa, simbolo di oppressione delle donne. La mia non sarebbe una provocazione ma gesto forte per esprimere solidarietà alle donne di Kabul e alle nostre sorelle afghane. Oltre che un atto di libertà per rivendicare la libertà di tutte noi.