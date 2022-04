“Jeremias ha un segreto”, all’Isola voleva chiamare l’avvocato e Belen

Antonio Zequila, intervistato dai colleghi di SuperGuidaTV, è tornato a parlare del segreto di Jeremias Rodriguez che papà Gustavo gli avrebbe raccontato durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi 2022.

La persona invece che più mi ha deluso è Jeremias. E’ un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso. Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, noi stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è poi uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato.

Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare. Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre.