Antonio Zequila, ospite di Pomeriggio 5 dopo l’Isola dei Famosi, ha parlato di un segreto che riguarda Jeremias Rodriguez. Spazio anche per la “storia” tra Estefania e Roger, svelando sorprendenti retroscena.

È assolutamente tutto falso! Loro hanno fatto tutto sulla carta. Quando Estefania è venuta in albergo, ha detto a me che Roger non le piace, è un bamboccio e che invece le piace molto Jeremias.

Per quanto mi riguarda io non ho mai corteggiato nessuno, sono fidanzato da 11 anni, ho festeggiato con Marina Fadda, la mia fidanzata storica che è un medico che amo più della mia vita. Estefania non l’ho mai corteggiata, tant’è vero che quando ho fatto la scelta all’Isola avrei potuto scegliere lei, invece ho scelto Floriana.