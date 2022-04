Jeremias Rodriguez potrebbe decidere questa sera di lasciare l’Isola dei Famosi? Questa l’ipotesi che circola sui social e tra i siti web rispetto alla possibile volontà del fratello di Belen di lasciare prima del tempo il reality per un motivo ben preciso: sposare la fidanzata Deborah Togni.

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi per sposare la fidanzata Deborah Togni?

Già nei giorni scorsi il concorrente dell’Isola aveva ammesso di sentire molto la mancanza della fidanzata, Deborah Togni, con la quale avrebbe intenzione di creare una famiglia dopo il reality. Jeremias, non a casa, l’aveva definita l’unica possibile madre dei suoi figli.

Oggi potrebbe regalarci un possibile colpo di scena con la decisione di lasciare l’Isola. Va detto che Jeremias Rodriguez è già a rischio eliminazione dal momento che si trova in nomination con Estefania-Roger (ed i sondaggi in merito parlerebbero chiaro).

Tuttavia non è detto che proprio la possibile eliminazione e l’abbandono non definitivo de La Palapa potrebbe spingere Jeremias a lasciare per sempre il reality. Nel dettaglio, Jeremias avrebbe capito di voler lasciare “da quando ho capito che questo e’ un circo e non voglio farne parte. Ho bisogno della mia fidanzata Deborah e della mia vita che non è questa”.

Pur avendo fatto tre reality, ha anche ammesso di non riuscire a farseli piacere, ribadendo la voglia di tornare a casa. Che sia giunto per lui il momento di salutare tutti e fare ritorno in Italia? Lo scopriremo proprio questa sera.