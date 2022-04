Jeremias Rodriguez pronto per il matrimonio e un figlio? Questo è ciò che ci spoilera il buon Alberto Dandolo tra le pagine dell’ultimo numero di Oggi tirando in ballo un indovinello.

La risposta è presto detta: Jeremias Rodriguez.

Dopo l’eliminazione di Gustavo, il fratello minore di Belen sta giocando in solitaria sull’Isola dei Famosi 2022. Proprio ieri, nel corso delle nomination, è finito a rischio eliminazione.

Visto il suo atteggiamento burbero e controproducente, il pubblico lo eliminerà quasi certamente ma dovrà fare i conti con l’altra Isola.

La dolce metà di Jeremias Rodriguez si chiama Deborah Togni e la vediamo molto spesso nello studio dell’Isola dei Famosi. Su Instagram vanta oltre 70mila follower e lavora come assistente di volo.

In merito al loro incontro, l’attuale concorrente dell’Isola ha aggiunto:

Un colpo di fulmine. Sono andato al bar dove avevamo scattato la foto per chiedere se qualcuno la conoscesse. L’ho conosciuta alla fine del primo lockdown, non passavo un bel periodo da anni, sono stati quasi 7 anni senza uscire di casa, non volevo vedere nessuno perché ero triste.

Dopo tanti anni avevo bisogno di vedere la luce. Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita. Mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me, da quel momento non ci siamo più separati. Sarà la madre dei miei figli, non vedo un’altra persona in grado di creare una famiglia con me.