Ivana Trump, svelate le reali cause della morte: non è stato infarto

Come è morta Ivana Trump? E’ stata l’autopsia a fare chiarezza su quello che sembrava essere un vero e proprio giallo attorno alla morte della ex moglie di Donald Trump. Se in un primo momento si era parlato di arresto cardiaco, ora le reali cause del decesso sarebbero altre. Alla base della morte della donna 73enne ci sarebbe infatti un banale incidente domestico.

Ivana Trump, ecco come è morta

A rivelare come è morta Ivana Trump è oggi RaiNews che cita la Cnn, secondo cui l’ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti sarebbe caduta dalle scale riportando “ferite da violento impatto” al tronco. E’ quanto emerso dal referto del medico legale della città di New York.

Il dipartimento di polizia della città di New York ha confermato che “non sembra ci sia stato alcun atto criminale” dietro la morte della donna. Ivana era stata trovata senza vita nella sua casa di Manhattan lo scorso 14 luglio.

Le reali cause andrebbero anche a confermare le rivelazioni di un amico della donna, Zach Erdem, che aveva raccontato delle difficoltà di Ivana a deambulare nelle ultime settimane. Al New York Post aveva dichiarato che “stava male” ma che si era rifiutata di andare dal medico:

Mi disse che aveva dolori alle gambe e non era in grado neanche di uscire.

Donald Trump intanto ha fatto sapere di voler rimandare il comizio in programma oggi in Arizona “per amore e rispetto” di Ivana, aggiungendo: