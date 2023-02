A quanto pare Ivana Mrazova è fidanzata. La confessione è arrivata nella notte dopo la diretta del Grande Fratello Vip e la domanda, a bassa voce, di Luca Onestini (felicissimo di averla in Casa).

Ivana Mrazova è fidanzata? La domanda di Onestini al GF Vip

Onestini e Ivana, almeno al momento, non torneranno insieme. Non ho ben compreso questa nuova dinamica di fare entrare nella Casa del GF Vip ex fidanzati: voi cosa ne pensate? Vedremo come si evolveranno le cose…

farò finta di non aver capito che Ivana sia fidanzatapic.twitter.com/Sg1z4WXzKf — Paola. 💐 (@Iperborea_) February 7, 2023

Ivana Mrazova, entrando nella Casa del GF Vip durante un freeze, ha parlato a Luca Onestini con il cuore in mano:

So che non te l’aspettavi, perché mi conosci. Dato che sono la tua storia più importante, eccomi qua. Non sono venuta a romperti le scatole, ma a darti forza. Hai detto parole bellissime su di noi, ma c’è una cosa su cui non sono d’accordo: non mi risulta che dopo che ci siamo lasciati, ci abbiamo riprovato più volte. Mi fa strano perché qui ci siamo conosciuti, ci siamo visti per la prima volta, ci siamo presi la mano e siamo entrati. Ho conosciuto Luca di cui mi sono innamorata, dolce, senza polemiche.

No ragazzu non state capendo Matteo diamante e Nikita si schifano Ivana è fidanzata e non con Luca gli oriele sono morti e Gianluca non è più entrato quindi manco il trash abbiamo chi cazzo se la vede giovedì la puntata x piacere sto godendo troppo #gfvip pic.twitter.com/aIo5syP2Pj — Marti; CEO of carezzine™️ 🌷 (@martiraranans) February 7, 2023