La nuova (possibile) linea editoriale de L’Isola dei Famosi è assolutamente “nonsense”: i naufraghi in Honduras, infatti, non dovranno avere una particolare caratteristica, scopriamo quale.

Secondo Parpiglia, la nuova linea editoriale de L’Isola dei Famosi non prevede naufraghi con tatuaggi:

L’Isola dei Famosi partirà ufficialmente l’8 aprile. Come inviata ci sarà Elenoire Casalegno e Sonia Bruganelli opinionista. Poi ci saranno i Nip ed i Vip proprio come il Grande Fratello.

Non ci sarà Alvin ma Dario Maltese, questa è la linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi.

L’intenzione è di rimuovere un po’ il trash è chiaro. Pier Silvio Berlusconi ha detto in conferenza stampa ‘a me non interessa fare un punto in meno di share, io voglio che il prodotto della mia azienda sia pulito’.

La linea editoriale: se è vero che i partecipanti non dovranno avere tatuaggi? Questa qui è una notizia che ho avuto questa mattina. Sì, a differenza dell’anno scorso con Luca Daffrè, non vedremo all’Isola dei Famosi dei personaggi tatuati.

Oggi con un tatuaggio tu puoi raccontare una storia, puoi aprire un concetto su argomenti delicati… no? Quindi siccome siamo tutti per il politically correct, io condivido pienamente.