E se il cast dell’Isola dei Famosi 2022 non fosse ancora del tutto completato? Ebbene sì: secondo le indiscrezioni pare proprio che potrebbe esserci una ex gieffina molto nota pronta a sbarcare in Honduras.

Isola dei Famosi: c’è anche un’ex gieffina non annunciata?

Secondo il portale VeryInutilPeople.it, nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2022 ci sarà anche l’ex gieffina Patrizia Bonetti. Il suo nome sarebbe stato anticipato per errore dal profilo Twitter di Banijay. Ecco cosa si legge in merito:

A partire per l’Honduras ci sarà anche una persona non annunciata sulle pagine social del reality. Oltre ai ventidue naufraghi ufficiali, già partiti per l’America Centrale, si aggiunge anche Patrizia Bonetti, modella italo-cubana 26enne. Il suo nome è stato erroneamente anticipato poche ore fa dal profilo Twitter di Banijay Italia, società di produzione del reality show. Una volta notato lo scivolone, la sua foto ufficiale, con tuta firmata Givova, è sparita.

Patrizia Bonetti ha partecipato nel 2018 all’edizione del Grande Fratello 15 condotta da Barbara d’Urso dove ebbe un flirt con Luigi Mario Favoloso.

Nelle passate ore ha fatto intendere attraverso i suoi social delle novità in arrivo postando un suo scatto con la didascalia “Nos Vemos Pronto”, ossia “Ci vediamo presto”.