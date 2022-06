Marialaura “demolisce” Mercedesz: “Vittimista, saccente e superba!”

Isola dei Famosi verso le battute finali. Ad un passo dalla chiusura dei “giochi”, Mercedesz Henger ha scoperto che Marialaura De Vitis ha sparlato di lei e ci è rimasta piuttosto male.

A distanza di giorni dalla scoperta, le cose tra le due naufraghe continuano ad andare male. Proprio la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, ha sparato a zero contro Mercedesz convinta di una sua strategia ben precisa per andare avanti nel gioco:

Mi è stata vicina finché le servivo, perché l’ho sempre salvata, non l’ho mai mandata in nomination, l’ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco. Ora che è in finale forse non le servo più. Io, se ho legato con una persona, porto avanti il rapporto dentro il gioco e fuori.

Successivamente la ex di Brosio si è confrontata con la Henger facendole l’elenco delle cose che non apprezza di lei:

Non ti ho detto cose pesanti. Ti ho detto che certe volte hai un atteggiamento vittimista, che ti butti giù, certe volte parli con un tono un po’ saccente e superbo. Non mi sembra di averti detto cose troppo offensive.

Pronta la replica di Mercedesz Henger che ha fatto delle precisazioni:

La parte lesa, non lo dico per vittimismo ma perché è un dato di fatto, sono io. Che tu venga cercando di far pace e poi mi insulti addirittura di più, per me non sta né in cielo né in terra. Il sorriso saccente lo stai facendo tu.

Questo atteggiamento fa parte di me, quando sono arrabbiata sono insopportabile. Questo è ammettere le proprie colpe. Purtroppo su questo argomento dobbiamo essere d’accordo di non essere d’accordo, o non andremo avanti. Litigheremo sempre.