Si accendono nuovamente gli animi dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2022. In attesa della nuova puntata che andrà in onda stasera, alcuni concorrenti hanno accusato Carmen Di Pietro di furto.

Isola dei Famosi, Jeremias accusa Carmen Di Pietro di furto

Carmen Di Pietro si è lamentata con il resto del gruppo della sparizione di alcuni pezzetti di cocco che aveva messo da parte per lei e il figlio Alessandro: “Stamattina sono spariti due pezzi. Erano là sopra, chi li ha presi?”.

Il figlio ha cercato di chiudere la questione rasserenando la mamma: “Non ma è colpa tua, non ti preoccupare. È colpa tua perché ne hai preso due, uno per me e uno per te”.

Jeremias Rodriguez, quindi, ha ironizzato: “Sono stato io che non mi alzo da…”. Carmen Di Pietro ha continuato a sostenere di non avere preso il cocco e in confessionale si è mostrata dispiaciuta per l’accaduto:

Io non sono una ladra, non lo sono stata fuori dall’Isola e nemmeno qui. Forse si lamentano perché ne ho preso due pezzi per me e per Alessandro. È vero che mi alzo per prima e lo prendo per entrambi.

Carmen ha proseguito “interrogando” i naufraghi: “Jeremias, hai detto che spariscono i pezzi e che sono stata io”. Di contro, il fratello di Belen ha accusato la Di Pietro di essere egoista.

“Nominatemi ogni settimana allora, finalmente l’avete detto che è per questo. Qui stiamo lottando uno contro tutti. L’hanno fatto per metterci in difficoltà, ma a me in difficoltà non mi ci mettono”, ha affermato Carmen mentre Jeremias Rodriguez ha aggiunto: “Non ti sopporta più nessuno, basta”.

La discussione è andata avanti e Carmen ha dato delle indicazioni a Jeremias su come tagliare il cocco. Il fratello di Belen, quindi, ha perso la pazienza:

Tu lo prendi per ultima. Come si taglia o no non c’è problema. Decidiamo prima noi poi te. Poi vediamo se non decido io. Non puoi rovinare il benessere del gruppo.

Ma Carmen, giustamente, ha concluso:

Questo non lo decidi tu. Ma che è matto questo? Allora non ci sto al gioco. Non puoi comandare la mia vita. Quindi il gruppo deve decidere quando io mi devo alzare?

QUI il VIDEO dello scontro.