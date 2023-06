Marco Mazzoli, per via del suo lavoro da speaker, spesso intervista gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi, compreso Gian Maria Sainato che avrebbe confermato di essere bisessuale e di avere in ballo una frequentazione con una ragazza in Italia.

Gian Maria Sainato bisex: frequentazione con una donna prima de L’Isola dei Famosi

Così come riportano i colleghi di Biccy, Gian Maria Sainato ha confermato la sua bisessualità svelando di non avere preferenze particolari tra uomini e donne:

Sì sono bisessuale è vero e non l’ho mai nascosto. Se ho preferenze tra uomini e donne? No assolutamente per me sono uguali, dipende dal sentimento e dalla persona che ho davanti. La mia storia più lunga con un uomo è stata di cinque anni e con una donna un anno e mezzo. Poi mi sono divertito tanto. Con chi mi piace divertirmi di più? Dipende dalle situazioni ma uomini e donne sono al pari davvero. Forse sono stato un po’ più con gli uomini, ma non così tanto da definirmi omosessuale. Poi a me la donna piace tanto e mi attirano le femmine. Anche la mia ultima storia prima di entrare qui è stata con una ragazza. Abbiamo iniziato a frequentarci, poi sono venuto qui e ci siamo detti ‘vedremo come andrà’.

Nonostante Gian Maria parli di una frequentazione fuori dall’Isola dei Famosi, in queste settimane aveva anche rivelato di avere un interesse nei confronti di Cristina Scuccia (ma lei è fidanzata con una “misteriosa” persona che si trova in Spagna).