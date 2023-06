Di recente Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes è stato costretto ad intervenire nuovamente prendendo le difese della giovane naufraga dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo ha voluto non solo fare delle precisazioni sull’ex di Helena ma ha approfittato per replicare direttamente a Gian Maria Sainato. In contemporanea è intervenuta anche Nikita Pelizon, amica della naufraga.

Cosa pensa la vincitrice del GF Vip della sua amica Helena e delle tante chiacchiere che l’hanno travolta nelle ultime ore? A rivelarlo è stata la stessa Nikita Pelizon, durante il suo recente intervento a Turchesando, il programma di Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, le cui parole sono state riferite dalle colleghe IsaeChia.it:

Helena ama tantissimo Carlo e sono contenta che lui gli stia dando l’amore che lei ha sempre cercato e che l’ex non le ha mai dato. Su Mazzoli, a me non piace quando si viene paragonate alle altre. Lei non si mette in mostra. Io lo preferisco in radio, gusti personali. Helena è una persona che anche se viene trattata male, se gli dai un po’ di affetto subito è risolta la cosa per lei.

Personalmente credo che in quell’Isola abbia pochi amici e le direi di concentrarsi sul suo percorso senza cercare l’appoggio degli altri. Sto amando il fatto che l’ho vista fare tante espressioni senza parlare. Su Gian Maria se n’è accorta secondo me, cambia troppo spesso versione. Il pubblico secondo me lo punirà, io lo salverei ben poco contro Helena.