Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultimo GF Vip, ancora non si capacita di essere riuscita a conquistare il pubblico al punto da portarla al trionfo dell’edizione. Nel corso di una recente intervista a Turchesando, il programma di Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, ripresa anche dalle colleghe di IsaeChia.it, Nikita ha ammesso di essere rimasta molto sorpresa e di aver superato le varie nomination grazie al percorso interiore iniziato qualche anno fa.

Nikita Pelizon dopo il GF Vip: le parole su Antonella, Daniele, Luca e Matteo

Sebbene si sia detta sorpresa, Nikita Pelizon ha però ammesso di esserne a conoscenza della sua vittoria: “Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto”, ha svelato. Nonostante questo sa anche di aver potuto contare sul suo grande “esercito unicorniano” che ha voluto ringraziare.

Grazie al GF Vip, però, Nikita è riuscita anche a ritrovare il rapporto con la sua famiglia:

Le mie più grandi vittorie sono state ritrovare la mia famiglia. E’ avvenuto un miracolo, adesso sono proprio figlia e sono consapevole del fatto che ho dei genitori. Abbiamo un’unità familiare totalmente diversa. Ringrazierò per sempre il GF.

Rispetto alle amicizie che si porta dietro dopo questa esperienza, ha citato inevitabilmente Antonella, Martina, Sarah, oltre che a riscoprire il rapporto con Matteo. A tal proposito, la Pelizon ha parlato dell’amicizia con la Fiordelisi ma anche di Daniele Dal Moro e di Luca Onestini:

L’amicizia con Antonella continua, sono fiera di lei e la sostengo. Nonostante i dubbi degli altri il nostro rapporto è continuato anche fuori. Vedere che ci becchiamo nonostante gli impegni che abbiamo è bellissimo. Lei ed Edoardo Donnamaria sono molto uniti, non si mollano un secondo. Daniele lo capisco, ci sentiamo e so perché non ci stiamo vedendo. Gli voglio bene, quando succedono casini a livello social lui esplode e lo capisco. Leggo quelle cose e dico “ok, è partito“. Io gli auguro che riescano ad essere felici e in pace (in riferimento ad Oriana Marzoli, ndr).

Luca non è nelle mie ricerche social e nei miei messaggi Whatsapp, gli mandai un messaggio sui social e lui non mi hai mai risposto. Non ci siamo più visti né abbiamo parlato. Ma dopo tutti i video che ho visto sono contenta di aver voluto cercare la pace. Mi dispiace di aver pensato che ci fossimo riusciti a fine percorso, sono stata un po’ ingenua.

Infine è intervenuta anche sul suo rapporto con Matteo Diamante:

La storia con Matteo è stata una storia infinita. Con lui una volta, due anni fa, avevo chiuso definitivamente e lui mi aveva detto di rivederci. Avevo tenuto la porta aperta a possibili nuove conoscenze, che sono arrivate. Poi al Grande Fratello l’ho rivisto e da lì abbiamo avuto la possibilità di stare assieme senza malizia e di scoprire tanti lati di noi che ci piacevano. Abbiamo ritrovato il piacere di stare insieme. Sottolineo che non siamo tornati insieme. Io credo che per avere una relazione sia indispensabile avere l’energia da dare a quella relazione. E quando la tua energia hai da metterla su altre cose, è quasi impossibile avere un qualcosa di stabile, duraturo e serio. Poi per giunta ci abbiamo già riprovato mille volte. L’amore ha mille sfaccettature, io al momento mi sento che gli voglio molto bene e che voglio che lui si realizzi e sia felice.