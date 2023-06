Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non si sono mai lasciati dopo il Grande Fratello Vip? A quanto pare, secondo lo scoop di Alessandro Rosica (Investigatore Social) e Giuseppe Scuccimarri di MondoTV24, gli ex vipponi starebbero ancora insieme.

Manuel Bortuzzo e Lulù non si sono mai lasciati dopo il GF Vip

“Non possiamo più fare finta di niente. Io e @therealscuccigram abbiamo lavorato per mesi a questo super scoop. – scrive Alessandro Rosica – Possiamo finalmente rivelarlo con certezza “ avendo le prove “ Lulù Selassie e Manuel non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…”.

Rosica e Scuccimarri hanno pubblicato altri dettagli tramite i loro profili social: cosa ne pensate?

