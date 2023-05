Manuel Bortuzzo, rapporti oggi con Lulù Selassiè dopo il GF Vip

Manuel Bortuzzo svela quali sono i suoi attuali rapporti con Lulù Selassiè, ex concorrente del Grande Fratello Vip con la quale ha avuto una breve storia d’amore durante la sesta edizione del reality.

Manuel Bortuzzo, ecco i rapporti oggi con Lulù Selassiè

Intervistato su Leggo.it, il nuotatore ha svelato di non essersi pentito assolutamente di aver partecipato al GF Vip: “Assolutamente no. Perché una situazione come quella non la puoi ricreare nella vita reale. È stata un’avventura che mi ha portato tanto dentro di me”.

“Spero di aver lasciato un po’ di normalità d’animo e anche di vista. Vedere un ragazzo sulla sedia a rotelle tutti i giorni in televisione rende la mia condizione più normale. Manuel è un ragazzo come gli altri, lo puoi abbracciare, senza essere impacciato. Ci puoi scherzare o discutere. E se io posso fare determinate azioni quotidiane, lo può fare chiunque”, ha proseguito Bortuzzo.

Ed in merito a Lulù Selassiè ha precisato:

Non l’ho più sentita, ma va bene così. Siamo andati avanti con le nostre vite. Ma se la becco, la saluto. Al momento sono single, poi l’amore non si programma, se capita… capita.