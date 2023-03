Nella puntata di Verissimo di oggi 25 marzo, tra gli altri è stato ospite anche l’ex Vippone e nuotatore Manuel Bortuzzo. Il giovane ha parlato dei suoi progetti futuri, delle amicizie che ha mantenuto dopo il GF Vip e dell’amore.

Manuel Bortuzzo ospite a Verissimo

Sono numerosi i progressi che Manuel Bortuzzo ha raggiunto nell’ultimo periodo, sul piano dello sport, ma adesso punta alle Paralimpiadi di Parigi:

È stato davvero difficile, il mio allenatore Francesco Bonanni, lui mi ha fatto rientrare in acqua un po’ per gioco, iniziava a capirmi a conoscermi e io riassaggiavo la voglia di stare in acqua. Abbiamo una gara a metà aprile, una a metà maggio.

Dopo l’incidente, proprio il suo allenatore ed il padre a Manuel Bortuzzo avevano fatto intendere chiaramente che se avesse voluto tornare in vasca loro lo avrebbero aiutato. “Quindi mi hanno proposto di tornare a nuotare a Tor di Quinto, con le fiamme Oro”, ha spiegato.

Grazie all’esperienza del GF Vip, Bortuzzo ha conosciuto Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi, con i quali l’amicizia continua anche dopo l’avventura nella spiatissima Casa. Dopo i loro messaggi, Manuel ha commentato:

Sono davvero unici perché hanno una delicatezza assurda, Gianni quando mi scrive ha sempre le parole giuste, abbiamo parlato ogni giorno sempre di questo e loro volevano aiutarmi a trovare la strada per raggiungere i miei obiettivi, i miei risultati saranno anche un po’ loro, li hanno sudati. Spero di poterli portare a Parigi e vederli esultare con me dagli spalti. Aldo è venuto in acqua con me, in palestra con me, la cosa bella sua non mi parla mai illudendomi di grandi cose, è sempre realista, si vede che è stato un atleta per tutta la vita, è un punto fermo, accanto a lui mi sento ancora più forte.

Infine ha parlato di amore e nel dettaglio di Lulù Selassié, la ragazza conosciuta proprio nel reality ma con la quale la frequentazione è durata molto poco. Ecco cosa ha spiegato:

Più di quello che già c’è stato, non c’è stato più nulla, nemmeno in segreto. Lulù non l’ho più sentita, nemmeno in segreto.

Per il momento Manuel è single e completamente assorbito dal suo mondo e dallo sport.