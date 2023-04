Nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023 che andrà in onda martedì 2 maggio, Asia Argento sbarcherà in Honduras per fare sostegno alla sorella maggiore Fiore. Proprio per questo motivo, una ex naufraga è intervenuta.

Isola dei Famosi, ex naufraga parla di bullismo: “L’ho vissuto anch’io!”

“Asia fai bene troppo bullismo contro Fiore, ha bisogno di un sostegno. Il bullismo l’ho vissuto anch’io sull’Isola. Vedrai che le persone “fragili” hanno bisogno di tempo”, questo il commento di Demetra Hampton, concorrente dell’edizione del 2019.

Demetra, durante la sua edizione, non aveva preso bene il fatto di essere stata nominata dal gruppo e di essere stata poi eliminata al televoto: dopo uno scontro con Alda D’Eusanio (allora opinionista del programma), la Hampton si è fatta ricordare per un faccia a faccia con Luca Vismara, il quale aveva subito esordito:

Io ho detto che il problema di Demetra è assolutamente Demetra. Se tutti l’abbiamo nominata un motivo c’è stato. Ha fatto un doppio gioco nei miei confronti e io mi sono sentito ferito. Per me chi fa così non è una persona corretta. Io con Demetra all’inizio ho avuto zero problemi, però lei non si è comportata bene con me.

