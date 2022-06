Edoardo Tavassi si è ufficialmente ritirato nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina ha raccontato cosa gli è accaduto dopo aver battuto il ginocchio contro uno scoglio pare si sia lesionato i legamenti.

Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio. E da quel momento ho cominciato a piangere. La paura mia è stata da sempre non concludere l’Isola. L’avrei fatta pure da zoppo, ma putroppo l’esito del medico è chiaro.

Voglio dire a Mercedesz che sono un malfidato. All’inizio ho avuto dei dubbi, poi abbiamo recuperato e poi c’è stata questa roba della settimana in nomination dove mi ha dato l’ultimatum, ma se noi ci dobbiamo frequentare, le dico, facciamo fuori e sentirmi all’ultimo a dover scegliere qualcosa che non è la vita vera, m’ha fatto scatenare quella cosa dell’ennesimo dubbio. In Italia ci frequenteremo? Ma certo che ci vediamo.

Mercedesz, commossa, ha replicato:

Ho avuto un momento di egoismo, ma non so che cavolo mi è preso, penso e pensavo che sarei uscita oggi e ti avrei dovuto aspettare fuori e volevo semplicemente sapere che ci saremmo visti fuori.

Il naufrago dopo aver comunicato la triste notizia a Mercedesz Henger, ha fatto sapere tutto pure a Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro che sono scoppiati a piangere.



Secondo Davide Maggio, Edoardo Tavassi non parteciperà alla finale dell’Isola dei Famosi. Dopo l’incidente al ginocchio, il fratello di Guendalina è costretto a ritirarsi perdendo così l’occasione di giocarsela fino all’ultimo.

Non ce l’ha fatta Edoardo Tavassi. Stando a quanto ci risulta e come anticipato da Davide Maggio in una storia Instagram, il fratello di Guendalina si è dovuto ritirare dall’Isola dei Famosi in seguito ad un infortunio al ginocchio. L’ufficialità verrà data nella puntata di stasera, in diretta con Ilary Blasi.