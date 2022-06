Mercedesz Henger, dopo essere stata nuovamente visitata dai medici per via della ferita sulla mano, è rientrata ufficialmente in gioco all’Isola dei Famosi. Nell’attesa di scoprire quale sarà il “destino” di Edoardo Tavassi, la naufraga si è sfogata in confessionale.

Mercedesz torna sull’Isola dei Famosi: la situazione con Edoardo Tavassi

Ero un po’ in ansia perché sapevo di tornare dopo essere andata via dopo un litigio che aveva coinvolto tutti. Quello che mi ha fatto rimanere più male è che a un certo punto quelli che mi hanno dato determinati suggerimenti, durante la discussione poi non hanno spezzato nemmeno una lancia a mio favore.

Mercedesz si è confidata anche con Nicolas Vaporidis:

Si sono intromessi tutti dandomi contro, Edoardo ha iniziato a dire che sono una falsa, che lo faccio per le telecamere, che faccio la vittima perché sono in nomination.

L’attore ha spiegato il suo punto di vista:

Le intenzioni di Edo sono sempre state abbastanza chiare, mantenere solo un’amicizia all’interno del gioco. Quando hai troppe aspettative rimani male perché le aspettative non corrispondono alla realtà, quando invece non le hai, è una meravigliosa sorpresa.

Edoardo Tavassi, prima di farsi male al ginocchio, si è scagliato contro Mercedesz Henger:

Tu hai detto che ne avremmo parlato senza le telecamere e poi vai davanti alle telecamere a fare la vittima. Ti stai ca**ndo sotto per la nomination. Infatti hai detto che non volevi andartene in semifinale. Perché ti comporti così proprio questa settimana? Non te n’è mai fregato niente di me, sei entrata con l’idea di provarci.

Mercedesz, visibilmente scossa, ha replicato:

Ci sono rimasta male umanamente Edoardo. Non voglio fare la storia sull’Isola, non voglio fare come te che pensi solo a questo gioco di merd*!