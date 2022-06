Momenti di tensione all’Isola dei Famosi 2022. Per via dell’assenza del fuoco nell’arco di 24 ore, in Honduras i naufraghi hanno perso la pazienza, Carmen Di Pietro in primis che ha attaccato Nick Luciani.

Isola dei Famosi, Carmen attacca Nick per colpa del riso

Dopo la proposta di dividere il riso cuocendolo a pranzo e cena, Carmen ha duramente attaccato Nick: “È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua”. La Di Pietro si è rivolta al diretto interessato aggiungendo:

Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto. Se non ti interessa perché rompi i co****ni? Io con le buone te l’ho già detto. Perché devi dire che è una cavolata la nostra scelta di come dividere il cibo? Ci stai a prendere tutti per fessi. Ti rode e ti sei ringalluzzito? Stai sempre seduto lì sopra e ora fai il gallo della situazione.

Lory Del Santo si è schierata dalla parte di Nick e proprio Luciani ha anche festeggiato il suo compleanno sull’Isola.

La produzione gli ha permesso di condividere con altri 5 naufraghi dei dolcetti. Il cantante dei Cugini di campagna ha scelto Edoardo, Marialaura, Mercedesz e proprio Carmen per dimostrarle di voler spazzare via la discussione avuta in precedenza.

Lory, basita per la decisione di Nick, ha commentato:

Oggi è il suo compleanno e sono tutti amici. Non c’è coerenza. Approvo la tua scelta dei dolcetti perché hai scelto Marco che non stava bene e, scegliendo lui, è come se avessi scelto anche me. C’è un po’ di strategia, questo è un gioco, è giusto che tu faccia la tua strategia perché sei uno che merita di andare avanti.

La discussione sulla divisione del cibo non accenna a placarsi, e sfocia in uno scontro senza precedenti che coinvolge anche Lory e gli altri Naufraghi #Isola 🏝 pic.twitter.com/NGT4b1wWDa — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 3, 2022

Lo Spirito dell’Isola permette a Nick di festeggiare il compleanno con una gustosa sorpresa per lui e cinque compagni🧁 Chi avrà scelto il Naufrago? #Isola 🏝 pic.twitter.com/c207U3421c — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 3, 2022