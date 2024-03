Isola dei Famosi 2024: data di inizio, opinionisti e inviato, ora è tutto ufficiale! Il comunicato

Nel giorno in cui andrà in scena la semifinale del Grande Fratello, arrivano notizie ufficiali sull’Isola dei Famosi 2024. Mancano ormai solo pochi giorni all’esordio della nuova edizione che, come preannunciato dalle prime anticipazioni sarà del tutto rinnovata. Adesso però, un comunicato Mediaset annuncia ufficialmente la data di inizio ed il cast di conduttrice, opinionisti e inviata. Ecco di seguito tutte le informazioni!

Isola dei Famosi 2024: quando inizia? Opinionisti e inviata confermati

Mentre il cast di concorrenti pronti ad approdare in Honduras sarebbe ancora del tutto in “alto mare”, iniziano a fioccare le prime notizie ufficiali da parte di Mediaset, che con un comunicato oggi ha svelato la data di inizio e non solo dell’Isola dei Famosi 2024.

Si parte ufficialmente il prossimo 8 aprile, in diretta nella prima serata di Canale 5. Come ormai noto, alla conduzione non troveremo più Ilary Blasi bensì l’ex opinionista del reality (e prima ancora naufraga e inviata), Vladimir Luxuria. Ma chi la accompagnerà in studio?

Nel ruolo di opinionisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ci saranno Sonia Bruganelli, che torna ad indossare i panni già messi durante le precedenti edizioni del Grande Fratello Vip, affiancata dal giornalista del Tg5, Dario Maltese.

Novità anche sul fronte dell’inviato: non sarà più Alvin. A prendere il suo posto, con il compito di collegarsi dall’Honduras, sarà Elenoire Casalegno.

Ecco di seguito il comunicato Mediaset ufficiale che annuncia la partenza della prossima edizione e che annuncia l’ormai imminente partenza per l’Honduras dei naufraghi selezionati per vivere questa avventura mozzafiato.

Al via da Lunedì 8 Aprile la nuova edizione dell’ #Isola dei Famosi. Alla conduzione Vladimir Luxuria, accompagnata dagli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno pic.twitter.com/4xhTOYGkut — (@gossiptv__) March 21, 2024