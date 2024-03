Concorrenti Isola dei Famosi 2024, “cast in alto mare”: salta la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni? Il retroscena

Chi saranno i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024? “Cast ancora in alto mare”, la nuova indiscrezione

Chi sono i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024? La domanda sorge spontanea, soprattutto alla luce della partenza ormai imminente del reality che vedrà per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria. In realtà, però, sebbene l’inizio dell’Isola sia fissato al prossimo 8 aprile, la scelta dei nuovi naufraghi non sarebbe ancora stata completata.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: ancora incerto il cast

La costruzione del cast perfetto dell’Isola dei Famosi 2024, che vedrà alcuni concorrenti Vip alternati ad altri Nip (in perfetto stile Grande Fratello) starebbe andando a rilento. A poche settimane dall’esordio, infatti, ci sono tante indiscrezioni ma ancora alcuna certezza sui futuri concorrenti che popoleranno le spiagge dell’Honduras.

A svelare la nuova indiscrezione rispetto all’Isola dei Famosi ed al suo cast è stato il sito televisivo TvBlog.it, che rispetto alla formazione del cast l’ha definita ancora in “alto mare”. Per tale ragione, potrebbe persino saltare la consueta copertina del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni che solitamente riserva ampio spazio al reality:

Ci giunge notizia che molto probabilmente quest’anno non ci sarà la consueta copertina di Sorrisi e canzoni Tv con tutto il cast dell’isola dei famosi proprio perché la sua formazione è ancora in alto mare.

Se sul piano dei naufraghi le conferme latitano, appare sempre più certa la presenza del giornalista Dario Maltese al fianco di Sonia Bruganelli nei panni di opinionisti. La scelta di puntare al noto volto del Tg5 dovrebbe servire, un po’ come avvenuto con Cesara Buonamici al Grande Fratello, a dare maggiore autorevolezza al programma che rischia di scivolare nel trash. Inviata dell’Isola, invece, sarà Elenoire Casalegno che prende il posto di Alvin.