Isola dei Famosi, gruppi di naufraghi e cast: Alvin torna nel ruolo di inviato

Grandissime novità per quanto riguarda la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 in partenza subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Al timone del reality show ancora Ilary Blasi.

Secondo TVBlog i concorrenti della prossima edizione saranno divisi in due schieramenti, single e coppie:

Nello specifico siamo in grado di anticiparvi che Ilona Staller e Floriana Secondi faranno parte della compagine dei single, mentre Guendalina Tavassi gareggia nella squadra delle coppie insieme al fratello Edoardo Tavassi, che le cronache rosa hanno riportato essere stato per un periodo di tempo legato sentimentalmente a Diana Del Bufalo ed infine confermiamo la partecipazione di Carmen Di Pietro con il figliolo.

Tra i single vedremo in gara Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, già in predicato lo scorso anno di far parte del gruppo di naufraghi nell’Isola dei famosi 2021.

Sempre nella compagine dei single si segnala la presenza dell’attore romano Nicola Vaporidis, mentre sarebbe in corso un grosso corteggiamento da parte della produzione del programma a Matilde Brandi, nel caso si concretizzasse la sua partecipazione al programma farebbe parte della squadra dei single.