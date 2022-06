Lory Del Santo non ha proprio digerito la sua eliminazione all’Isola dei Famosi. Ecco perché, una volta uscita dal reality show condotto da Ilary Blasi, ha attaccato tutti senza freni.

Dopo aver svelato alcuni dettagli sul presunto cachet dei naufraghi dell’Isola, la regista di The Lady ha punzecchiato pure la produzione del programma, accusandoli di indirizzarli verso i litigi:

Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Quindi direi che è positivo. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè “urla, litiga e rispondi”. Ti dicono: “Fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone”.

Però a me non piace dire che uno è falso senza spiegare perché. Non non ti dicono di inventare che uno è falso, però dire: “Tu sei falso, sei bugiardo e ipocrita”, non serve a nulla se non specifichi.

Io a loro dicevo: “Ma no, io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito”. Loro mi dicevano: “No, non serve sei troppo lunga. Devi dire solo che è falsa”. Quindi io a quel punto nemmeno mi mettevo ad accusare perché io voglio spiegare tutto.