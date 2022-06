L’ex naufraga Lory Del Santo è, tra gli eliminati dell’Isola dei Famosi, colei che sta rilasciando il maggior numero di interviste. E ad ogni suo intervento non mancano retroscena sul reality snocciolati dalla regista ed attrice. L’ultimo riguarderebbe il cachet, con qualche nuovo dettaglio anche sull’ex (?) Marco Cucolo.

In una sua recente intervista alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari e ripresa da La Nostra Tv, Lory Del Santo ha svelato quanto ha guadagnato all’Isola dei Famosi, restando però sul vago:

Ma come procede, invece, con Marco Cucolo? Se nella precedente puntata dell’Isola era sembrato che tra i due fosse tornata la pace, evidentemente non sarebbe ancora così:

Abbiamo avuto una scossa molto grave di terremoto che ha scosso le fondamenta, non si è comportato bene, si è dimenticato che io esistessi, ha scelto il gioco. Però capisco che quando devi giocare, uno gioca di azzardo, doveva dire una frase a mio favore, per dire chi sono dopo nove anni che stiamo insieme, voleva sbattere un po’ di qua e di là per non essere nominato, l’ho trovato meschino.