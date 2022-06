Marco Cucolo, intervistato da FanPage, ha raccontato quanti chili ha perso sull’Isola dei Famosi, le sue attuali condizioni di salute e cosa ne pensa di Vladimir Luxuria, opinionista del reality show.

Isola dei Famosi: Marco Cucolo svela quanti chili ha perso

La mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. Sicuramente cambierà anche il mio futuro. Mi aspettano molte privazioni. Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile. I medici in Honduras mi hanno detto che l’operazione è urgente, ma magari qui in Italia mi diranno che posso aspettare ancora un po’. Sono in attesa di fissare una visita con un dottore. Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male. Mi devono togliere la via biliare. Togliendola, è come se assimilassi il cibo in maniera diversa. Per questo, in futuro, dovrò fare attenzione nel mangiare le cose che negli ultimi anni mi hanno fatto diventare una balena.

Marco Cucolo ha anche svelato quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi:

Quando sono entrato pesavo 106 chili, ora ne peso 83. Credo che io ed Edoardo Tavassi siamo i naufraghi che hanno perso più peso. I concorrenti che sono entrati già super magri, come Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni, hanno perso 6 – 7 chili al massimo.

Critiche a Vladimir, Savino e la produzione

Io ho sempre deciso di testa mia. Posso essere buono, ma non fesso. Non sono un burattino e non vengo plagiato, sono cose assurde. Se sto da tanti anni con una persona, vuol dire che c’è interesse, non sono disperato. Ho notato che prima si sono accaniti contro di lei e poi si sono scagliati, in modo feroce, contro di me perché stiamo ancora insieme. Non riesco a capire perché ci sia questo accanimento nei miei riguardi. Possono pensare quello che vogliono, ma questo è un rapporto consolidato da anni. Me ne frego di 1000 persone in più o in meno che mi seguono e mi scrivono “Bravo” sotto le foto. Non ne ho bisogno.

Cucolo ha attaccato anche la produzione del reality show per l’eccessivo allungamento:

È stato azzardato. Secondo me sarebbe stato più intelligente allungarlo al massimo di due, tre settimane, non cinque. Dopo il 23 maggio, giorno in cui inizialmente era prevista la finale, sono avvenuti tutti i problemi. Il ritiro di Roger Balduino, poi io, poi Edoardo… i concorrenti che c’erano fin dall’inizio sono stati quasi tutti decimati.

Il rapporto con Lory Del Santo

È successo che ora siamo a casa insieme (ride, ndr). Ho capito cosa le aveva dato fastidio. Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera. Nelle ultime due settimane era stata presa di mira. Anche se spostava un ramoscello, era fonte di liti. Era diventata la persona che tutti dovevano attaccare. Sei, sette persone, si sono coalizzate tra loro cercando l’appiglio per farla fuori. Io sarei dovuto intervenire.