Dopo Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide e Vittoria e Daniele, spazio anche per la quarta coppia protagonista di Temptation Island 2023: Isabella e Manu. La prossima edizione del reality incentrato sui sentimenti e sulle tentazioni prenderà il via il prossimo 26 giugno nella prima serata di Canale 5 con Filippo Bisciglia: conosciamoci meglio.

Ma chi sono Isabella e Manu? Sui social di Temptation Island è stato pubblicato il consueto video di presentazione della coppia che è pronta ad intraprendere il viaggio nei sentimenti.

La coppia si è raccontata svelando alcuni dettagli della loro storia ma soprattutto della loro crisi, che evidentemente li avrebbe poi spinti a prendere parte al programma condotto da Filippo Bisciglia:

Sono Manu, ho 27 anni e sono fidanzato con Isabella da tre anni e mezzo. Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse. Io provengo da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano. Scrivo a Temptation Island perché sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei. Tant’è che vorrei anche andare a conviverci ma non troviamo un punto d’incontro su dove andare.

Dopo le parole di Manu arrivano anche le precisazioni di Isabella:

Il mio lamentarmi non deriva solo dal nostro mondo diverso o comunque da modi di vivere differenti. Deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno.