Irama e Rkomi, in attesa del loro primo disco insieme hanno lanciato il singolo dal titolo “Hollywood” dove citano due loro famosissime ex fidanzate: Paola e Giulia, sapete di chi si tratta?

Ovviamente stiamo parlando di Paola Di Benedetto (ex fiamma di Rkomi) e di Giulia De Lellis, ex fidanzata di Irama, ecco la strofa che cita entrambe:

Mi servon cinque gocce perché amo le altezze c’è la luna piena, sto volando per Las Vegas baby non è ora, non è ora di crescere cado nella fiamma, sto bruciando la candela sono uscito insieme a Paola, poi Claudia, poi nulla sono sparito di nuovo con Giulia mi sono confuso, credo di essermi fottuto da solo appunto sono il solito, ho chiuso.