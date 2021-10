Insofferenza di Manuel, il gesto di Miriana: quando le vere barriere non sono quelle della Casa

La Casa del GF Vip, quest’anno, è stata realizzata a prova di barriere architettoniche, per consentire a Manuel Bortuzzo – in sedia a rotelle dopo essere stato coinvolto suo malgrado in una sparatoria drammatica – di potersi muovere liberamente. Peccato però che molto spesso le vere barriere dipendano da noi.

Insofferenza di Manuel, il gesto di Miriana apprezzato dai social

Lo dimostra l’ultima insofferenza di Manuel Bortuzzo, assolutamente involontaria, mentre tenta di uscire in giardino. Ad ostacolargli la strada, una serie di pouf messi proprio davanti alla porta d’uscita che gli hanno fatto scappare una esternazione di stizza: “Che caz*o!”.

Ad osservare la scena, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Quest’ultima in particolare ha condiviso la collera di Manuel alzandosi per spostare i pouf e commentando:

Divento matta, io divento matta! Perchè lui per passare, noi non pensiamo che ha bisogno di questo spazio. Glielo chiudiamo tutto! Gli chiudiamo la strada con i pouf. Lui ogni volta la mattina deve spostarli da solo, capito? Ah voglia a spostare tutto il giorno!

Katia ha compreso il discorso di Miriana, ma ha replicato:

Eh lo so, però capisco anche che uno a volte non ci pensi che deve passare lui, no?

Ma Miriana ha cercato di farle comprendere come per Manuel questo siano un problema molto più che per il resto della Casa.

QUI PER IL VIDEO