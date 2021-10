Manuel continua ad allontanare Lulù. Ieri sera, durante una nuova festa del Grande Fratello Vip a suon di fotografie, la princess ha cercato di avvicinarsi più volte ottenendo dal nuotatore una reazione di stizza e fastidio.

Manuel Bortuzzo allontana le mani di Lulù Selassiè dalla sua faccia e successivamente prende le distanze di fronte ad una “linguaccia” della secondogenita di casa Selassiè: “Ma mica ti volevo leccare!”, precisa lei.

E se il web sta “puntando il dito” contro l’atteggiamento remissivo della princess, altri accusano Manuel di non avere alcun tatto nei suoi confronti.

Personalmente credo che la Selassiè abbia un atteggiamento sbagliato delle volte, su questo siamo tutti d’accordo. Ciò non giustifica le reazioni di Manuel, a mio parere, spropositate.

Voi che ne pensate? Ecco i video “incriminati”.

1) Manuel deve portare rispetto a Lulù e non la deve denigrare.

2) Se ti tocca e ti da fastidio,gli dici di finirla categoricamente,non sposti la mano ogni volta.

3) Il finto perbenismo in gioco viene smascherato, ha dato l’esempio di vita,ma senza Lulù e il nulla in casa #gfvip

— Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) October 22, 2021