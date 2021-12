Imma Battaglia, attivista e moglie di Eva Grimaldi, ha parlato dell’atteggiamento scontroso di Katia Ricciarelli ed ha rivelato quale è la donna che trova affascinante dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Io ho trovato noiosissima la storia di Alex e Soleil ma mi sarebbe piaciuto molto… se vuoi approfondire anche questo aspetto di questo pseudo uomo e pseudo artista che pretende di fare il pigmalione con questi sguardi falsi e questi ruoli stereotipati… allora si poteva parlare dei tradimenti. Per me sono sempre opportunità mancate tutte le volte che davanti a milioni di telespettatori non si svolge anche un po’ di sano ruolo educativo.

Sono interessanti questi dibattiti e tutto il resto è noia. A questo punto speriamo che Eva si faccia la tresca con Soleil, che ti devo dire? Se alla fine è sempre questo, sempre sta cosa che ritorna… ci sono pochi uomini.