La lista della spesa, nella Casa del Grande Fratello Vip, in queste ore ha messo in disaccordo Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli. Le due donne hanno avuto uno scontro piuttosto acceso ed ha visto la cantante lirica intenzionata a mettere i puntini sulle “i” con Eva, “rea” di essere una delle ultime arrivate e dunque, secondo il suo punto di vista, non degna di intromettersi.

Katia Ricciarelli contro Eva Grimaldi, interviene la moglie Imma Battaglia

Katia Ricciarelli non ha affatto apprezzato l’intromissione di Eva Grimaldi durante i conti per la spesa, ma quando l’attrice ha chiesto alla cantante di calmarsi, quest’ultima ha perso le staffe:

Lascia che facciano loro la lista della spesa che sono abituate. Hanno sempre fatto bene fino all’ultimo. Si dice sì e basta, chiuso. Dobbiamo fare un po’ di reset? Senti cara, sei appena arrivata non cominciare a rompere eh? Non ce l’ho con nessuno ma tu sei pazza! Stattene calma e non dire reset a noi perché noi non siamo pazze!

Ad intervenire prendendo le difese della Grimaldi è stata la moglie Imma Battaglia, la quale in un video su Twitter ha commentato: