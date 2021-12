Momenti di alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le paturnie di Valeria Marini, anche Katia Ricciarelli si è arrabbiata con Carmen Russo per colpa della coreografia di Natale.

Mentre Katia Ricciarelli stava cercando di far concentrare i vipponi sulla parte cantata, l’intervento di Carmen Russo ha fatto sbottare la cantante lirica: “Lo ripeto, questa è una cosa divertente, non interessa che uno vada a fare quello che fa l’altro. Dovete esprimere con la faccia. Questo è il discorso”.

Successivamente Katia ha anche rimproverato Carmen andando via infastidita:

No, non ci sto. Io mi devo occupare della voce. Basta, arrangiatevi. No Carmen, basta. Vuoi fare sempre quello che fanno gli altri. Non si può fare la parte cantata, perché c’è sempre da pensare al balletto.

Hai detto il contrario di quello che ho fatto io fino adesso. Vorrei una cosa divertente. Io non interferisco sul balletto. Sono venuta a vedere il tuo balletto e non ho detto una parola. Mi stavo rendendo utile, perché voglio fare la mia parte cantata. Quindi non interferiamo sempre. Fate così, fate colà. La voglio buffa, se Giucas sbaglia è bello così. Deve fare sorridere e ridere. Poi qui si balla, là si balla e non si fa il cantato. Avete occupato tutto con questo caz** di ballo. Non ne posso più.