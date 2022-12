Edoardo Donnamaria ha preso totalmente le distanze dalla sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Stasera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, ci sarà modo di affrontare le dinamiche della coppia ormai “scoppiata”.

Nel frattempo, l’insofferenza di Edoardo si fa sentire ogni ora di più. Antonella, confidandosi con Tavassi e Daniele, ha svelato le sue emozioni a caldo nei confronti del suo ex fidanzato:

Io non ho fatto un cavolo, ma stiamo veramente scherzando? Ieri, mentre Oriana mi imitava, lui rideva, mentre gli altri fomentavano. Lui rideva, rideva. Oriana si è buttata addosso a lui e lo ha sbaciucchiato, lui non l’ha fermata. Quindi a lui piace questo giochino. Che lo faccia, io non ci sono più.