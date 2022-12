Questa sera, sabato 17 dicembre 2022, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip nel corso della quale sarà svelato il preferito tra i Vipponi finiti al televoto. Dopo l’eliminazione, con tanto di rientro in studio di Charlie Gnocchi nel precedente appuntamento, questa sera la puntata non sarà eliminatoria ma si voterà per l’immune.

Preferito GF Vip 7, si vota per l’immune: chi potrebbe essere

Chi tra Attilio, Sarah, Daniele o Edoardo sarà il preferito del GF Vip? Sono loro, infatti, i concorrenti del reality ad essere finiti al televoto nel corso delle precedenti nomination. I quattro però si sfidano per l’immunità che garantirà dei vantaggi al preferito.

Per farci un’idea di come potrebbe andare la puntata e di quale potrebbe essere il risultato, ci affidiamo come sempre ai sondaggi online, a partire da quello presente sul nostro blog ed al quale hanno partecipato in numerosi. Alla domanda su chi si desidera salvare, oltre il 65% dei lettori ha votato per Daniele Dal Moro, seguito da Edoardo Donnamaria al 20% e alle spalle Sarah (10%) e Attilio (4%).

E’ molto simile il risultato emerso dal sondaggio indetto da Reality House, con una maggiore vicinanza tra Daniele e Donnamaria, che si sfidano a colpi di ultimo voto.

Lo stesso possiamo dire per il sondaggio su Grande Fratello Forum, ecco i risultati a seguire.