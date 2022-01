Il Cantante Mascherato, ecco tutte le maschere svelate da Milly Carlucci

Il Cantante Mascherato, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, prenderà il via con la sua terza edizione il prossimo 11 febbraio, nel prime time del venerdì. Nuovi Vip sono pronti a calarsi nelle ingombranti maschere esibendosi al cospetto della giuria. Sono 12, in totale, le nuove maschere svelate dalla padrona di casa, scopriamo quali.

Il Cantante Mascherato, ecco tutte le maschere

Si è concluso nelle passate ore lo svelamento di tutte e 12 le maschere de Il Cantante Mascherato da parte della conduttrice Milly Carlucci. A seguire scopriamo quali sono e gli indizi per ciascuna di loro.

La Volpe: “Una volpe pirata, all’arrembaggio”.

La prima maschera protagonista di questa edizione è #icmVOLPE 🦊

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/sRFnF4icwn — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 17, 2022

La Lumaca: “Spettacolare per sua natura, anomala nel mondo delle nostre maschere. E’ vestita da sera, ha un frac e un cappello a cilindro e ci sono molti swaroski nel guscio rosso ciliegia”.

La seconda maschera protagonista di questa edizione è #icmLUMACA 🐌

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/VNVKFppRKx — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 17, 2022

La Gallina: “La Gallina Bluebell, vestita di blu come le ragazze del Bluebell di Paris. E’ molto sexy, guardate che stacco di gamba, e ha l’occhio languido”.

La terza maschera che vi presentiamo è #icmGALLINA 🐔

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/rP8NwbcJvZ — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 18, 2022

Il Pinguino: Come si fa a non amarlo? Un baby Pinguino, ha i piedini, il suo beccuccio, il cappello col pon pon, la giacca a vento e, siccome è un po’ rock, ha per cinta una catena. C’è anche l’indizio: gli occhioni”.

La quarta maschera protagonista di questa edizione è #icmPINGUINO 🐧

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/VwoyKCLtYg — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 18, 2022

Il Cavalluccio Marino: “Che splendore di colori. Il cavalluccio marino è un animale tutto in verticale, tutto lungo lungo, dritto dritto, è altissimo. Colorato, con una livrea importante”.

Continuano gli svelamenti delle maschere!

Oggi vi presentiamo #icmCAVALLUCCIOMARINO 🌊

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/EeUiOGxGxG — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 19, 2022

Il Camaleonte: “Luminoso, completamente vestito di led che cambiano colore. Un animale elettrizzante”.

Un altro protagonista di questa edizione è #icmCAMALEONTE 🦎

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/XCJ6rDf2Z1 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 19, 2022

Il Pesce Rosso: “Un personaggio sexy, vaporoso e spumeggiante come le onde del mare. E’ una pesciolina. Dicono molte calunnie sui pesciolini rossi, che sono svampiti e stupidi, invece gli scienziati hanno scoperto che hanno una grande intelligenza”.

Sexy, vaporoso e spumeggiante!

La settima maschera che vi presentiamo è #icmPESCEROSSO🐠

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/NAjXQGEICg — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 20, 2022

La Medusa: “Un personaggio avvolgente, avviluppante, può essere anche urticante ma è bellissima. Cosa prevale? La bellezza o il suo essere urticante? Spesso le due cose coincidono”.

Orticaria o bellissima? 🤔

L’ottava maschera protagonista di questa edizione è #icmMEDUSA 💚

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/dZ0dGGS64E — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 20, 2022

Il Pastore Maremmano: “Un personaggio che ci è molto vicino: un cane, e che cane! Si occupa del gregge, è molto vicino agli uomini, lavora con noi, è il più grande amico dell’uomo. Ma, se è vero che ama stare in compagnia e si riferisce al padrone, questo ha uno spirito indipendente. Non è uno di quei cani a cui insegni le cose e le fa”.

Al contrario di quanto si pensi è uno spirito indipendente!

La nona maschera protagonista di questa edizione è #icmPASTOREMAREMMANO 🦮

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/w8KwLTEZS8 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 21, 2022

Il SoleLuna: “E’ un personaggio esoterico. Il sole e la luna insieme, con la forza dello yin e lo yang, il femminile e il maschile, gli opposti che si attraggono… è la forza del cosmo. Dentro c’è un personaggio umano, umanissimo”.

Esoterico vs Umano ✨

La decima maschera protagonista di questa edizione è #icmSOLELUNA 🌞🌝

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/sN34H8m6bG — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 21, 2022

L’Aquila: “Quest’aquila è un capo Sioux, con un piumaggio incredibile, lo sguardo fiero e una grande eleganza”.

Sguardo fiero e piumaggio incredibile!

La maschera che vi presentiamo oggi è #icmAQUILA 🦅

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/KhZnouOoYE — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 22, 2022

Il Drago: “Ha uno sguardo fiero, un atteggiamento orgoglioso ma è umano e pieno di saggezza. Vola”.